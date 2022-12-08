Скандал в Новосибирске: массажный салон опубликовал обнаженные фото своих клиентов

В одном из массажных салонов Новосибирска посетителей снимали на скрытую камеру. Владелец заведения утверждает, что ничего не знал об этом, и он тоже жертва произошедшего, так как экс-работники шантажировали его этими снимками.

Директор салона Игорь Пожидаев пригласил к себе блогеров, чтобы они помогли ему «раскрутить» заведение и сделать его популярным. На его предложение откликнулась Мария Подрезова. С нее и начался весь скандал, приведший в итоге к закрытию детища Пожидаева.

На массаж пришла сестра Марии. Позже она обнаружила, что на рабочем столе одного из компьютеров находятся ее обнаженные фотографии. Это были скриншоты из видео, на которых девушка готовится к процедуре и даже не подозревает, что ее тайно снимают. Кадры стали неожиданностью и для администратора заведения. Оказалось, что она тоже обнаружила их случайным образом.

Позже сотрудница салона нашла саму камеру, достала оттуда флэшку и вернула ее на место. Анастасия поделилась, что с виду это была обычная зарядка для телефона. Чтобы заметить объектив, нужно очень приглядеться. Индикатор записи был скрыт под толстым слоем изоленты. По словам администратора, на изъятой флэшке была записана целая порно-коллекция из обнаженных тел клиентов.

Сам директор Игорь Пожидаев заверил – он понятия не имеет, откуда взялись эти шпионские камеры. Тем более, он тоже от них пострадал. Дело в том, что молодой человек администратора угрожал ему и говорил, что сольет фотографии в Сеть. «Угрожал, что мне отрежут яйца, что он сольет всю информацию блогерам», - рассказал Пожидаев.

За молчание у директора требовали полмиллиона рублей. Предприниматель на сделку не согласился, и тогда фотографии его клиентов разлетелись по Интернету. А через несколько дней блогеры выставили скандальное разоблачение массажного салона. Теперь Пожидаева ждет суд, где он будет доказывать свою непричастность к тайной съемке.