ШОК: Мать задушила ребенка ремнем по требованию мужа и пошла искать сына на «Жди меня»

В Башкирии наяву повторился сказочный сюжет «Морозко»: один из супругов настоял, чтобы второй отвел в лес ребенка на погибель.

50-летняя жительница Башкирии, которую следствие заподозрило в убийстве, не прошла проверку на полиграфе и призналась в содеянном. В 2001 году женщина вторично вышла замуж. Отчим невзлюбил ее ребенка от первого брака и приказал матери умертвить 11-летнего мальчика.

Мать исполнила волю супруга, отвела сына в лес, задушила ремнем, закопала, вернулась домой и благополучно прожила два десятка лет.

Время от времени женщина обращалась в полицию с просьбой отыскать пропавшего без вести ребенка и даже выступала на ТВ в программе «Ищи меня».

Сейчас страшная правда всплыла наружу, следствие установило все нюансы дела, а суд вынес матери-убийце приговор: 12 лет колонии. Однако доказать причастность отчима к этой истории и привлечь его по статье «принуждение к совершению преступления» не получилось.

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