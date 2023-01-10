Школьный бунт в Ноябрьске: дети отказываются ходить на занятия в -40

На север Западной Сибири пришли суровые зимние морозы. Вместе с ними – и сезонные проблемы. Как ожидаемые, так и не ожидаемые.

В многоквартирных домах Лабытнанги начало выходить из строя отопление. Сначала перемерзли трубы, потом отключилось и электричество.

При минус сорока бетонные коробки превратились в ледяные крепости, смертельные для заключенных в них собственников. Ситуацию взяла на контроль прокуратура, аварийные службы в экстренном порядке восстанавливают жизнеобеспечение.

А во втором по величине городе Ямало-Ненецкого автономного округа Ноябрьске забастовали школьники.

Местная администрация разрешила детям с 1 по 8 класс временно не ходить в школу. Старшеклассники обиделись.

Чем принципиально различается организм девятиклассника от восьмиклассника, мы что, более устойчивы к холоду? – возмущаются они в соцсетях и не выходят на мороз, рискуя навлечь на себя гнев школьной администрации.

Городская администрация, похоже, уже сдалась.

В мэрии махнули рукой: пусть решают родители. Главное, чтобы сообщали заранее классным руководителям. Они организует дистанционку.