Школьника избили из-за похорон мухи

В одной из школ Курганской области произошла массовая драка. Поводом для конфликта послужили импровизированные похороны мухи.

Сообщается, что компания из семи (по некоторым данным десяти) школьников собралась во дворе учебного заведения для «торжественной церемонии прощания с насекомым ».

После захоронения все пошли на урок, а один юноша, пропустив ребят вперед, вернулся на место захоронения, выкопал муху и выбросил ее.

Когда оскверненное место обнаружили товарищи, несчастного школьника затащили в туалет и жестоко избили.

По результатам обследования врачами установлено сотрясение мозга и повреждений позвоночника.

Юристы, с помощью которых родители пострадавшего попытались найти виновных и возбудить уголовное дело, предупреждали родителей, что их иск о массовом избиении суд не примет..

Первые опасения экспертов уже подтверждаются. Поводом для отказа возбуждения дела стал факт того, что все участники инцидента - несовершеннолетние дети.

Кроме того, по информации источника, травмы полученные школьником квалифицируются «как легкий ущерб здоровью».

Со слов родителей потерпевшего, мальчик получил серьезную психотравму (пришлось пройти стационарное лечение в психоневрологическом диспансере), кроме того ребенку пришлось перенести операцию - в позвоночник поставлена пластина.

Теперь жертва нападения - инвалид.

Скандал приобретает региональные значение.

ФОТО: https://ru.freepik.com/