«Сердце сжимается»: известны результаты ДНК-теста останков пропавшей в Карелии девушки

В Карелии нашли останки пропавшей пять месяцев назад 17-летней девушки Ангелины. ДНК-экспертиза подтвердила, что они принадлежат именно ей.

Девушка пропала во время прогулки со своим парнем пять месяцев назад. В декабре в лесах Медвежьегорска нашли скелет с обувью подростка, который лежал в сугробе.

Останки тут же отправили на экспертизу. ДНК-тест подтвердил, что они принадлежат пропавшей девушке.

«Найдена, погибла. Эту боль не передать словами, столько времени искали. Множество добровольцев, жаждущих узнать правду, обрести надежду. Мысли переполнены слезами, а сердце сжимается», — прокомментировали страшную находку волонтеры.

Родственники подростка подтвердили Kp.ru, что Ангелина действительно погибла. В причинах ее смерти будет разбираться следствие.

Ангелина отправилась на прогулку с парнем и его приятелем в лес Медвежьегорска. После они почему-то бросили девушку. Позже она спрашивала дорогу до города у семейной пары туристов.

Ранее в Москве нашли тела двух погибших в припаркованном у дома грузовике. Людей без признаков жизни увидели через окно прохожие.