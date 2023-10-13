Семью с ребенком-инвалидом согнали с концерта в Якутии ради почетных гостей

В якутском Доме дружбы народов из зала выгнали многодетную семью с ребенком-инвалидом. Этот инцидент прокомментировал вице-премьер республиканского парламента Александр Подголов, пишет издание SakhaDay.

Как пояснила мать детей, их пригласили на концерт в качестве многодетной семьи. Она заняла места с маленькими ребятишками и инвалидом I группы, однако работники попросили их освободить кресла и посадили на них чиновников и священника РПЦ. В числе почетных гостей был и Подголов, который в свою очередь заявил, что не видит своей вины в случившемся.

«Минуточку, мы не выгоняли никого. Это работники Дома дружбы народов заранее держали для нас места. Работники были не готовы. Наверное можно было донести стулья. Здесь маленько не подготовились», — сказал он.

Ранее в Якутии мужчина напал на девятилетнего мальчика по пути в школу. Мать мальчика рассказала, что он направлялся в школу на учебу во вторую смену. Неожиданно на него выскочил мужчина и схватил его за рукав куртки. Отмечается, что он пытался куда-то потащить ребенка. Мальчику, к счастью, удалось отбиться от нападавшего.