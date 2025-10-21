Семья умершего оператора Сергея Политика рассказала про последние слова убийцы

Семья умершего оператора и режиссера Сергея Политика рассказала про последние слова убийцы. Подробности узнало ИА Регнум.

Близкие сообщили, что Сергей всегда курил у подъезда дома. В злополучный вечер он вышел к подъезду. В этот момент навстречу заходили двое: мужчина и женщина.

«Они столкнулись плечом с Сергеем, кто кого задел, я не знаю. Из-за этого завязалась перепалка. Затем те, кто заходили в подъезд, поднялись наверх и когда они выходили снова, Сергей ещё стоял курил, мужчина подошёл к нему и спросил: «Ну что, куришь?». Сергей ответил: «Курю». После этого мужчина ударил его в грудь ножом», — сообщила семья.

По словам очевидцев, у Политика был с собой перцовый баллончик – он воспользовался средством во время конфликта. Соседи говорят, что в подъезд часто заходили подозрительные личности – они полагают, что незнакомцы могли оставлять закладки* (незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность). По этой причине режиссер не хотел впускать посторонних в подъезд и носил баллончик.

56-летний оператор был убит 19 октября. Подозреваемым в совершении преступления оказался 33-летний мужчина. Ранее он был судим за кражу.

Политик снял многие отечественные фильмы и сериалы. Среди известных его работ – «Закрытая школа», «Следствие», «Одноклассники».