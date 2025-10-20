Семья сбежавшей в Армению 23-летней чеченки заявила о непричастности к ее смерти

В Ереване обнаружили мертвой пропавшую 15 октября уроженку Чечни Айшат Баймурадову. Семья погибшей заявляет о непричастности к ее смерти. Об этом стало известно ИА Регнум. Как сообщают правозащитники, в Армении 23-летняя девушка пыталась скрыться от домашнего насилия.

«Конечно семья не причастна к произошедшему. Мы сами буквально позавчера из соцсетей узнали о ее пропаже», — рассказал дядя девушки.

Ранее сообщалось, что Айшат ушла из дома на прогулку и не вернулась. Ее друзья пытались безуспешно с ней связаться и заявили в полицию о ее исчезновении. 19 октября девушку обнаружили мертвой со следами насильственной смерти на теле в съемной квартире на улице Демирчяна в Ереване. По данному факту началось расследование.

Правозащитники заподозрили семью Айшат в ее исчезновении и смерти.

