Семья из пяти человек заживо сгорела в частном доме

Пожар в частном доме унес жизни пяти человек в Арзамасе Нижегородской области. В жилище на момент возгорания находились двое взрослых и трое детей. В обстоятельствах их гибели разбираются правоохранители, передает ТАСС.

Жилой дом на улице Южной загорелся сегодня ночью, около 02:25 по московскому времени. Прибывшие на место ЧП спасатели ликвидировали пожар, а после обнаружили в поврежденной огнем постройке трупы пяти человек. Погибшими оказались двое взрослых и трое детей 2011, 2020, 2022 годов рождения. В доме, по данным правоохранителей, проживала семья. Никто из ее членов на учете не состоял.

Что стало причиной смертельного пожара, пока неизвестно. Сейчас на месте гибели людей работает следственно-оперативная группа МВД. На основании результатов проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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