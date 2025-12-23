«Сейчас не твое время»: священник встретился с Иисусом Христом во время клинической смерти

В США священник пережил клиническую смерть, во время которой, по его словам, встретился с Иисусом. Как сообщает Daily Mail, мужчина был мертв в течение 105 минут, пока Христос не «приказал ему вернуться».

Стало известно, что американский священнослужитель Дин Брэкстон пережил остановку сердца в ходе операции по удалению камней из почек. Медикам не удавалось его реанимировать, но мужчина очнулся сам.

Врачи назвали Брэкстона «Чудо-человеком», так как его мозг оказался не поврежден даже после почти двух часов отсутствия кислорода. По медицинским показателям это практически невозможно, поскольку необратимые изменения начинаются уже через 5-10 минут.

Сам священник рассказал, что в ходе клинической смерти он встретился с умершими родственниками, ангелами и Иисусом Христом.

«Сейчас не твое время, возвращайся», — сказал ему, по словам Брэкстона, Иисус.

