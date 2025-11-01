«Сдохни, старуха!»: многодетная мать избила россиянку-инвалида после просьбы выключить музыку

Женщину-инвалида избили в общежитии Тюмени после сделанного замечания сделать потише музыку. Россиянка получила травмы в ходе драки.

Инцидент произошел ночью, когда женщина и ее муж проснулись из-за шума. В соседней квартире устроили застолье многодетная мать-соседка, ее подруга и 20-летний сын. Россиянка попросила их прекратить шуметь, но в ответ услышала угрозы и проклятия.

«Сделала им замечание, на что они в ответ набросились меня бить. Орали: „сдохни, старуха“! Я позвала мужа, закричала, муж прибежал, вытащил их в коридоре общий и закрыл двери на замок», — поделилась она в группе ЧС Тюмень.

Как утверждает пострадавшая, ее ударили в грудь, повалили на пол и повредили вторую ногу. Женщина также ушибла голову и глаз в результате потасовки.

Врачи зафиксировали травмы у пострадавшей. О случившемся тюменка сообщила в полицию и следственный комитет, но правоохранительные органы, по ее словам, бездействуют.

