Самая опасная россиянка последнего десятилетия вновь на свободе

И продолжает обирать доверчивых пенсионеров, прикидываясь их родственницей. Инна Жосан из Молдавии гастролирует по России с 2012 года. За это время ее жертвами стали десятки человек в Волгограде и Самаре, Уфе и Туле.

Свое очередное преступление Жосан совершила в Петербурге. Мошенница подкараулила возле дома пожилую чету, представилась дочерью их племянницы и «взяла взаймы» около 300 тысяч рублей.

Эксперты полагают, что мошенница действует не одна, пользуется краденными базами данных и называет жертвам, на которых заранее собирает информацию, реальные имена и фамилии.

Мошенницу неоднократно ловили и судили, но всякий раз ей чудесным образом удавалось выйти сухой из воды.

Несколько раз она добровольно компенсировала пострадавшим материальный и моральный ущерб.

Сейчас петербургские журналисты подозревают Жосан в сговоре со следователями: несмотря на проведенное потерпевшими опознание, она была отпущена на свободу.