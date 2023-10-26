Сама виновата: лифтовая компания представила свою версию ЧП с молодой матерью, которую зажевал подъемник

Лифтовая компания в Нижнем Тагиле представила свою версию ЧП в подъемнике, при котором молодую мать «зажевал» подъемник. По мнению организации, девушка сама виновата в случившемся – она нарушила правила эксплуатации.

Подробности приводит сайт E1.ru, в распоряжении редакции оказалось официальное объяснение.

Из него стало известно, что девушка приехала к родственникам. Согласно документу, она завезла коляску с ребенком и нажала на кнопку в лифте, находясь в это время в проеме. Параллельно она разговаривала со знакомой.

Когда лифт начал движение, она потеряла равновесие, и ногу зажало механизмами лифта, девушка получила травму. Электромеханик лифтовой аварийной службы прибыл на место через 12 минут.

Издание переслало документ пострадавшей в больницу: ее возмутило такое объяснение со стороны лифтовой компании.

«Как понять «я не зашла»? Ничего, что у меня две ноги были в лифте», - сказала она и пообещала не оставлять дело просто так.

Ранее сообщалось, что девушке провели три операции. Подруга рассказала, что одну коленную чашечку не восстановить.