Россиянку с биполярным расстройством не могут найти в Таиланде несколько недель

Российскую туристку с биполярным расстройством личности не могут найти в Таиланде больше двух недель. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Mash, 30-летняя россиянка приехала учиться по студенческой визе и жила в съемной квартире. По словам арендодателя, накануне она внезапно съехала, оставив вещи, разрезанные карты и неоплаченные счета. После этого москвичка поселилась в отеле на Пхукете.

В последний раз девушку видели за два дня до исчезновения. Она была примерной ученицей и не пропускала занятия, поэтому преподаватели забили тревогу. Вскоре они начали получать угрозы, чтобы не вмешивались в поиски.

В результате близкие россиянки не обратились в полицию и не сообщили волонтерам ее рост, что могло бы помочь в поисках. Сейчас им приходят письма от мошенников с требованиями перевести деньги.

По одной из версий, девушка бросила все и уехала путешествовать с котом. По другой, — попала в рабство. Если ее найдут живой, то аннулируют студенческую визу из-за пропусков на учебе, а затем депортируют, потому что без визы она не имеет права быть на территории государства.

