Россиянка родила ребенка в парке и бросила его в мусорный контейнер

В Омской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 33-летней жительницы села Одесского, родившей ребенка в лесополосе и избавившейся от него. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по области.

ЧП произошло 25 сентября минувшего года в лесопарке на Первомайской улице. По информации следствия, женщина проживала с родителями и двухлетней дочерью. Не желая воспитывать второго наследника, россиянка родила его в парке в ходе прогулки с дочерью, после чего положила в один из мусорных контейнеров. После этого она отправилась домой.

Спустя пару несколько часов новорожденного заметили прохожие. Ребенок оказался здоровым, за проведенное на улице время малыш получил переохлаждение, однако медикам удалось вовремя оказать ему помощь.

В отношении женщины следствие избрало меру пресечения в виде домашнего ареста, впоследствии измененную на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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