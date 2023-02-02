Россиянка ограбила «Почту России» ради похода за продуктами

Сотрудницу «Почты России» уличили в недостачи 7 тыс. рублей и предложили погасить задолженность.

Вместо этого провинившаяся сняла с кассы еще 240 тысяч и оставила начальнику записку, что берет деньги в долг и будет выплачивать по 5000 руб. ежемесячно.

Однако обещание не сдержала и перестала не только выходить на работу, но и отвечать на звонки.

Оперативники отыскали женщину в её же квартире. Она пояснила, что пошла на преступный шаг, чтобы купить продукты и вещи для детей.

Это уже второй с начала года в крае аналогичный случай в системе «Почта России».

В начале января начальницу почтового отделения Заводоуковского района Тюменской области приговорили к двум годам (условно) за хищение одного миллиона рублей.