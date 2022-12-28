Российского школьника чуть не убила гирлянда.

По обыкновению, неспеша обираюсь в школу с утра, московский школьник обратил внимание, что гирлянда, повешенная им около входной двери, начала подозрительно барахлить.

Подросток, как ни в чем не бывало, подошел к розетке, чтобы поправить контакты и… получил весьма ощутимый удар током, который, однако, ничего кроме настроения школьнику не испортил.

Однако, прибыв в школу и прилежно отсидев в несколько уроков Юрий (имя изменено) почувствовал тошноту и головные боли. Школьный врач, расспросив о случившимся пришла к выводу, что виной всему тот самый злополучный разряд.

Юному пиротехнику предстоит пройти несколько диагностических процедур. Подростка освободили от уроков до конца недели. В канун новогодних праздников расслабляться не стоит.

А к гирляндам вообще лучше относится поосторожнее.

Недавно взбесившаяся светящаяся змея-гирлянда чуть не задушила свою обладательницу.