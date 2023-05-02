Российского религиозного деятеля обвинили в растлении подростков

Молодого сотрудника малоизвестной религиозной организации подозревают в действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних прихожан.

Религиозное учреждение, замешанное в скандале, находится в Новой Москве, а именно в поселке Внуковское.

Как стало известно сотрудникам сайту mk.ru, заявление в полицию принесли трое подростков 15-16 лет. Они же и сообщили о непристойностях и домогательствах, которые позволял себе 22-летний представитель централизованной религиозной организации.

Мужчина числился участником Митрополии Православной Кафолической Церкви около двух лет. Ранее ничего подобного за ним замечено не было.

По факту заявлений может быть возбуждено уголовное дело. Деятельность МПКЦ тоже может стать предметом для интереса органов. Учредители организации, равно как и численность её работников, в ЕГРЮЛ не указаны.

Напомним: как таковая кафоличиность церкви определяется представлением её прихожан относительно «вселенскости» христианского учения.

В традиции нового времени кафолическую церковь обычно принято назвать соборной или епископской.