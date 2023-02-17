Российский школьник требовал у третьеклассника присягнуть ему на верность

В одной из российских школ в результате конфликта, случившегося на перемене, учащийся в средней школе подросток решил не удовлетворяться извинениями со стороны «обидевшего» его третьеклассника.

Как сообщает Lenta.ru, старший ученик поставил младшего на колени и потребовал поцеловать ему руку.

Когда же тот отказался, хулиган, по свидетельству очевидцев, начал угрожать ему неким металлическим предметом, который, впрочем, позже оказался обыкновенный лопаткой.

Примечательно, что все попытки родителей примерить поссорившихся, успехами не увенчались.

Сообщается, что родственники нападавшего даже не захотели обменяться телефонами, чтобы как-нибудь урегулировать ситуацию.