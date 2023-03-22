Российский школьник скончался от передозировки вейпов

Жительница Петербурга отыскала своего семнадцатилетнего сына мёртвым в собственной квартире. По предварительной информации, ребёнок мог пасть жертвой чрезмерного употребления электронных испарителей, в простонародии – вейпов.

Как сообщает начальник ГУ МВД Ленинградской области Роман Плугин, жилище, в котором был найден подросток, буквально до верху было забит всевозможными флаконами и приборами для курение электронных сигарет.

Поскольку следов насильственной смерти на теле школьника обнаружено не было, версия «передозировка» взята в разработку.

Напомним, что первый вейп был запатентован в 2003 году в Китае фармацевтом Хон Ликом.

Считается, что изобретение аппарата стало следствием трагедии: Из-за непрерывного курения сигарет отца Хона скончался от рака лёгких.