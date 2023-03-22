Российский школьник скончался от передозировки вейпов
Школьника в Санкт-Петербурге обнаружили в заваленной вейпами квартире.
Жительница Петербурга отыскала своего семнадцатилетнего сына мёртвым в собственной квартире. По предварительной информации, ребёнок мог пасть жертвой чрезмерного употребления электронных испарителей, в простонародии – вейпов.
Как сообщает начальник ГУ МВД Ленинградской области Роман Плугин, жилище, в котором был найден подросток, буквально до верху было забит всевозможными флаконами и приборами для курение электронных сигарет.
Поскольку следов насильственной смерти на теле школьника обнаружено не было, версия «передозировка» взята в разработку.
Напомним, что первый вейп был запатентован в 2003 году в Китае фармацевтом Хон Ликом.
Считается, что изобретение аппарата стало следствием трагедии: Из-за непрерывного курения сигарет отца Хона скончался от рака лёгких.