19:18, 01 декабря 2022
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Российский миллиардер просидел четыре года в СИЗО в одной футболке
Миллиардеру Зиявудину Магомедову дали 19 лет строгого режима за создание преступного сообщества и хищение бюджетных средств.
Кроме того, состоятельного россиянина обязали выплатить штраф в 3,6 млрд рублей. В сеть попали кадры, на которых Зия запечатлён до и после четырех с половиной лет в российском СИЗО.
Некоторым наблюдательным пользователям показалось, что пятидесятидвухлетний мужчина стал гораздо лучше выглядеть.
- Хорошо, что хоть краску в его СИЗО выдают для волос, или даже личного парикмахера, - иронизируют комментаторы.
Телеграм-канала Антиглянец заметил, что бренд одежды у будущего заключенного за четыре года тоже остался прежний.
Символично, что бренд лонгслива, в который был сфотографирован Магомедов называется «Under Armour», что дословно переводится на русский язык как «Под защитой».
Источник фото:https://t.me/sncmag
Источник:https://t.me/sncmag
Автор:Кирилл ЗенковТеги:
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