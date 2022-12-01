Российский миллиардер просидел четыре года в СИЗО в одной футболке

Миллиардеру Зиявудину Магомедову дали 19 лет строгого режима за создание преступного сообщества и хищение бюджетных средств.

Кроме того, состоятельного россиянина обязали выплатить штраф в 3,6 млрд рублей. В сеть попали кадры, на которых Зия запечатлён до и после четырех с половиной лет в российском СИЗО.

Некоторым наблюдательным пользователям показалось, что пятидесятидвухлетний мужчина стал гораздо лучше выглядеть.

Хорошо, что хоть краску в его СИЗО выдают для волос, или даже личного парикмахера, - иронизируют комментаторы.

Телеграм-канала Антиглянец заметил, что бренд одежды у будущего заключенного за четыре года тоже остался прежний.

Символично, что бренд лонгслива, в который был сфотографирован Магомедов называется «Under Armour», что дословно переводится на русский язык как «Под защитой».