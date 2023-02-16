Российский эйджизм: в Санкт-Петербурге 50-летнюю женщину не пустили на молодёжную выставку

В городе на Неве произошёл классический случай так называемого эйджизма.

50-летнюю женщину отказались пускать в выставочное пространство на экспозицию знаменитого советского художника Бетехтина.

Как сообщает Lenta.ru, охрана на входе, не спросив у россиянки документов, отказала ей в посещении выставки, ссылаясь на то, что это «молодёжное мероприятие».

После того, как оскорблённая гражданка обратились с официальной жалобой в электронную приемную администрации, ей ответил представитель проекта «Просто», в помещении которого, как оказалось, организована экспозиция.

По словам владельца, его проект руководствуется федеральным законом.

Именно буква закона определяет такие понятия, как «молодость» и «молодежность» – а значит, пространство работает только для посетителей от 14 до 35 лет.

Кураторы выставки в своё оправдание заявили, что у посетительницы якобы не было QR-кода, по которому реализовывается вход на выставку.

Женщина же подчёркивает, что никаких электронных билетов и QR-кодов у неё не спрашивали, а в резкой форме попросили связаться с художником.

Совершить телефонный звонок деятелю искусства оказалось не так просто.

Исходя из официальной информации, художник Орест Бетехтин скончался 2021-м году на 93-м году жизни.