Российские туристы рассказали об инциденте с круизным лайнером в Стамбуле. Их слова приводит 360.ru.

Круизный лайнер с гражданами России прибыл в Стамбул в ночь на 20 ноября, но не смог начать плановую высадку утром из-за отсутствия нужных документов. По данным СМИ, судно специально не пускают в порт в знак протеста на то, что турецкому парому не разрешили стоянку в порту Сочи. Предварительно, на лайнере находится больше 600 российских туристов.

Одна из пассажирок заявила, что их официально уведомили о возвращении судна в РФ.

«Капитан объявил, что власти не дали разрешение. Мы идем по расписанию в Сочи. Все спокойно. Пассажиры получили компенсацию», — сказала она.

Еще одна туристка подтвердила, что с ними все в порядке.

«Все хорошо. Просто не дали разрешение на швартовку. Стоим на рейде», — заявила россиянка.

