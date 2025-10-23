Рогальская заявила, что расчленившему жену Игорю Запашному говорили убить ее

96-летняя Энгелина Рогальская рассказала, что артисты говорили Игорю Запашному убить жену. В итоге младший из знаменитой династии цирковых артистов расчленил супругу, за что получил 15 лет лишения свободы.

Подробностями Рогальская поделилась в шоу «МАЛАХОВ» на канале «Россия».

Младший сын основателя династии Запашных Игорь убил супругу в конце 60-х годов. Мужчина пошел на преступление из ревности, которая возникла после свадьбы. Артистка Рогальская заявила, что в цирке подначивали Игоря к преступлению.

«Мы с мужем работаем, а Игорь сидит возле двери и говорит: „Дядя Женя, она меня не пускает к себе“. Я посоветовала: „Найди какой-то общий язык“. А некоторые артисты говорили: „Да убей ее!“» - вспоминает Рогальская.

Также артистка цирка рассказала, что Запашному говорили, будто у жены роман с партнером по номеру.

В итоге пара не смогла помириться. По слухам, Игорь начал бить жену, после чего она заявила о решении подать на развод. Вернувшись после гастролей за вещами, женщина была убита.

