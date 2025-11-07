Родственники случайно узнали о смерти мужчины, обнаружив его надгробие

Родственники жителя Волгограда с опозданием узнали о его смерти, случайно обнаружив надгробие на местном кладбище. Об этом сообщает портал Ya62.ru.

Как выяснилось, семья покойного не догадывалась о том, что их родственника уже нет в живых. Племянники мужчины посетили кладбище во время Пасхи и наткнулись на памятник с именем их дяди.

При жизни россиянин владел значительным имуществом, в которое входила трехкомнатная квартира, несколько гаражей, а также пакет земельных паев и акции одной из нефтяных компаний. Тем не менее, о его кончине близкие узнали лишь благодаря случайному визиту на кладбище.

После того как вопрос о наследстве был поднят, выяснились новые обстоятельства. Все свое состояние покойный завещал женщине по имени Наталья, которой также была адресована его предсмертная записка. Кроме того, было установлено, что мужчина вел личный дневник, где регулярно фиксировал свои переживания и впечатления.

Сейчас наследники покойного намерены оспорить завещание через суд.

Ранее мы писали о том, что Алла Пугачева может потерять место на престижном кладбище в Москве, если лишится звания народной артистки.