Родившую ребенка на борту самолета женщину накануне выгнал из дома муж, об этом сообщает портал E1.ru.

На днях уроженка Таджикистана по имени Санавбар родила на борту самолета «Уральских авиалиний» девочку. Принимать роды пришлось стюардессам и пассажирке, которая оказалась медиком.

Мать Санавбар признается, что с ее дочерью обходились очень аккуратно, она благодарна не только персоналу авиакомпании, но и пассажирам, которые во время родов отвлекали ее старшую внучку, а также собрали приданное в размере 80 тысяч рублей.

«Я очень признательна компании „Уральские авиалинии“ за то, что они помогли появиться этому прекрасному чуду, ребеночку, девочке, что сейчас все у них хорошо», — рассказала она.

Женщина также объяснила, что накануне вылета муж Санавбар выгнал ее из дома и отказался от детей. По плану девушка должна была рожать 26 января, однако из-за переживаний все случилось гораздо раньше.

«У нее муж — гражданин России. В ту ночь он ее выгнал и не хотел признавать ни старшую дочку, которой уже годик, ни вот эту, вторую. Она полетела рожать домой», — призналась она.

Ранее мы писали о том, что в российском регионе родились шесть детей, пол которых не удалось определить.