Родители отобрали телефон: стали известны детали последних дней жизни 12-летнего школьника

Журналисты выяснили подробности последних дней жизни 12-летенего мальчика, которого обнаружили мертвым в московской Щербинке. Оказалось, что школьник накануне гибели поссорился с родителями и те отобрали у него телефон, передает mk.ru.

Подросток учился в школе и ходил в седьмой класс. В последнее время у него возникли проблемы с оценками. Мальчик пытался исправить двойки по математике, но у него ничего не получалось. Родители школьника следили за успеваемостью сына, и на эту тему у них возник конфликт. В результате выяснения отношений 44-летняя мать отобрала у наследника телефона, на котором он играл. В день гибели, 17 октября, пошел в школу без устройства.

Через некоторое время мальчика обнаружили мертвым. В настоящий момент обстоятельства его смерти выясняют правоохранители. Предполагается, что несовершеннолетний мог совершить суицид.

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