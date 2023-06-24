Режим КТО: что следует знать

В Московской и Воронежской областях введен режим контртеррористической операции с целью предотвращения возможных терактов.

В статья 11 Федерального закона № 35 «О противодействии терроризму» озвучены меры, применяемые в регионе режима КТО. Речь идет о проверке документов у физических лиц, переселении жителей с конкретного участка местности, а также об эвакуации транспортных средств.

Отмечается, что будет усилена охрана общественного порядка и охрана государственных предприятий, которые обеспечивают жизнедеятельность населения и работу транспорта. Допускается контроль за разговорами по телефону и за телекоммуникационными системами, которые передают информацию.

Власти имеют право использовать машины, которые принадлежат организациям, а в неотложных случаях — автомобили физических лиц. Это необходимо для людей, которым нужна срочная медицинская помощь, а также для преследования подозреваемых в совершении террористического акта.

Производства, деятельность которых основана на использовании взрывчатых, радиоактивных, химических или биологически опасных веществ, приостановлены. Проводящие контртеррористическую операцию лица имеют право к свободному доступу в жилые и иные помещения для по борьбы с терроризмом. Также разрешен досмотр физических лиц и их вещей, автомобилей при въезде (выезде) на территорию, где есть правовой режим контртеррористической операции.

Напомним, что в Тульской, Тверской, Калининградской, Липецкой, Ростовской областях на время запретили массовые мероприятия. В Петербурге, Ставропольском крае, Орловской области власти усилили меры безопасности.

В Воронеже действует режим КТО и есть ограничение движения по трассе М-4 «Дон». В Ростове-на-Дону действует ограничение по движению по главным улицам, а жителям рекомендовано находиться дома.