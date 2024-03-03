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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 03 марта 2024, 14:18
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Резаные раны лица, шеи, ушей: ревнивый инспектор ДПС разбил бутылку об голову сопернику в его день рождения

В Ипатово инспектор ДПС прервал день рождения коллеги ударом бутылки по голове.
Резаные раны лица, шеи, ушей: ревнивый инспектор ДПС разбил бутылку об голову сопернику в его день рождения

© Freepik

В Ставропольском крае инспектор ДПС попытался убить своего коллегу. Он заявился к нему на день рождения и устроил драку. Зачинщик конфликта разбил имениннику бутылку об голову, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в Ипатово 28 февраля. В тот день младший лейтенант внутренней службы отмечал свое 23-летие в центре города. На мероприятие заявился его 22-летний коллега, который заподозрил именинника в связи со своей девушкой.

Сначала молодой человек устроил скандал, а после разбил об голову соперника бутылку. В результате нападения пострадавший получил резаные раны лица, шеи, ушей.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. За нападение на коллегу инспектору ДТП грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Московской области возбудили уголовное дело по факту избиения семиклассника гантелью. На подростка напал его товарищ.

Источник фото:Freepik
Источник:Life.ru
Автор:Артем Хохлов
Теги:
избиение
день рождения