Резаные раны лица, шеи, ушей: ревнивый инспектор ДПС разбил бутылку об голову сопернику в его день рождения

В Ставропольском крае инспектор ДПС попытался убить своего коллегу. Он заявился к нему на день рождения и устроил драку. Зачинщик конфликта разбил имениннику бутылку об голову, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в Ипатово 28 февраля. В тот день младший лейтенант внутренней службы отмечал свое 23-летие в центре города. На мероприятие заявился его 22-летний коллега, который заподозрил именинника в связи со своей девушкой.

Сначала молодой человек устроил скандал, а после разбил об голову соперника бутылку. В результате нападения пострадавший получил резаные раны лица, шеи, ушей.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. За нападение на коллегу инспектору ДТП грозит до 15 лет лишения свободы.

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