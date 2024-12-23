Ребенок прожил 16 дней: семья из Челябинска 2 года добивается расследования смерти сына

Пара из Челябинска два года назад потеряла ребенка. Мальчик прожил всего лишь 16 дней. Родители пытаются добиться справедливости и найти виновных. Они обратились за помощью к правоохранителям, но пока это не сыграло решающей роли.

Новорожденного мальчика, по данным РИА Новости, госпитализировали через пять часов. Его состояние ухудшилось, однако во время беременности никаких патологий замечено не было.

Врачи подключили младенца к аппарату ИВЛ. Вероятно, ими могла быть допущена ошибка, так как легкие мальчика оказались повреждены. Затем началось кровоизлияние в мозг, возник сепсис. Малышу начали делать переливание плазмы, но группы крови не совпали, и тот умер.

Правоохранители, занимающиеся делом, уже выявили ряд неточностей в документах. Предполагалось, что ребенка могли подменить поле родов, однако установить это не получилось. У эксгумированного трупа мальчика не оказалось внутренних органов.

Ранее отец ребенка рассказал сайту «Страсти», что в челябинском роддоме пытались замять дело. По его словам, расследование смерти сына продвигается с трудом.