Ребенок проткнул десну проволокой, оказавшейся в баранке

Неприятная история произошла в Клину.

Местная жительница купила в продуктовом магазине баранки для своего маленького сына. Ребенок разгрыз одну из них – и закричал от боли.

Подоспевшая мать извлекла изо рта малыша обломок железной проволоки. Ее острый конец вонзился в десну – чтобы остановить кровотечение, пришлось обращаться к врачу.

Пользователи паблика «Подслушано в Клину» посоветовали женщине обратиться с жалобой в местное подразделение Роспотребнадзора.

Действительно, внеплановая проверка силами этой организации возможна. Для этого в подписанном заявлении должна содержаться информация о том, что в результате покупки бракованного изделия пострадало здоровье конкретного человека.

Кстати, по данным MK.ru стальная проволока встречается внутри кулинарных продуктов крайне редко. Чаще всего из инородных предметов туда попадают трупы или части мышей, обрывки бумаги и целлофана, а также окурки.