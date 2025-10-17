Ребенок был совсем холодным: появились подробности о найденной у мусорных баков коляске в Санкт-Петербурге

Стали известны подробности произошедшего 17 октябре в Петербурге случая оставления ребенка в опасности. Напомним, что на Московском проспекте была обнаружена оставленная матерью коляска с младенцем внутри.

Детали инцидента приводит aif.ru. Сообщается, что в распоряжение правоохранительных органов попало видео с камер видеонаблюдения. Кадры свидетельствую о том, что женщина оставила ребенка намеренно. На них видно, как мать несколько минут делает вид, что катает коляску, затем отпускает ее и уходит.

Также выяснилось, что малыша спас 18-летний дворник, приехавший в Россию на заработки из Кыргызстана. Парень, который устроился работать только неделю назад, находился в тот момент неподалеку. Он и услышал плач ребенка, исходящий от мусорных баков, и пошел на звук.

Обнаружив коляску, он вызвал полицию и медиков. По словам юноши, когда он нашел ребенка, тот был совсем холодным. Молодой человек считает, что младенца в любом случае надо отобрать у нерадивой матери.

