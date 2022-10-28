Развратного учителя уволили за роман с шестиклассницей

Преподаватель престижного британского колледжа в графстве Кент лишился работы после поцелуя с шестиклассницей .

Инцидент был зафиксирован сотрудниками службы безопасности учебного заведения в момент просмотра видео с камер.

Любопытно, что охранники хотели выявить место, где молодые британцы устраивают перекур между уроками, но наткнулись на Ли Фаунтена, целующегося с ученицей шестого класса.

Учитель истории был моментально вызван к директору и уже спустя неделю после случившегося покинул школу. Сообщается также, что 42-летний мужчина был допрошен, признался в содеянном и покаялся.

Ли выдали предупреждение, запретили работать в школах графства, однако уголовное дело в отношении него решили все же не открывать.

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