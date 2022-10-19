Развратитель из «ВКонтакте» полгода склонял школьницу к сексу

В Санкт-Петербурге сексуально активный мужчина полгода переписывался с 15-летней девочкой. Он вел с подростком взрослые разговоры и предлагал интим за большие деньги.

О занятиях школьницы узнал ее 44-летний отец. Выяснилось, что переписки велись в социальной сети «ВКонтакте», они длятся с апреля.

Интернет-развратника ищут полиция и Следственный комитет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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