Разбито лицо и голова: на девушку-подростка напали толпой в российском городе

В Самаре возле торгового центра неизвестные жестоко избили 17-летнюю девушку. Инцидент произошел вечером 1 марта.

Как сообщили в Telegram-канале «Самара ДТП», сначала подростка отвели на «разговор» в туалет ТЦ, а после вывели на улицу. Очевидцы сообщают, что хулиганы пинали девушку толпой и избивали руками. Пострадавшая получила травмы левой висковой зоны, у нее разбита голова, разбито лицо, зафиксированы ушибы по всему телу.

Автор поста просит свидетелей произошедшего связаться с ней.

«Девочку избили настолько сильно, что кладут в больницу!», — пояснила она.

Дело взяли на контроль полицейские. Правоохранители уже установили личности избивших девочку. Всех, кто что-либо знает о происшествии, просят позвонить по телефону 102 или обратиться в ближайшее отделение полиции.

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