Раскрыты подробности группового изнасилования россиянки в Турции

Сорокапятилетняя москвичка обратилась в посольство России с заявлением об изнасиловании на турецком курорте в Анталии.

Над россиянкой, отдыхающий вместе с мужем и дочерью, надругался служащий отельного комплекса.

Сообщатся, что потерпевшая пошла на поводу у служащего отеля, пообещавшего вернуть ей переплаченные за отдых деньги.

Обсудить детали ей предложили на берегу озера на окраине города.

В назначенное время сотрудник отеля пришёл на место не один, а с товарищем, которого представил, как своего двоюрного брата.

Когда переговоры закончились, турки убедили москвичку, что довезут ее до гостиницы на мотоцикле, однако, со слов женщины, поехали они в противоположную сторону.

В какой-то момент двое остановили мотоцикл и заявили спутнице, что оставят ее на дороге, она не окажет им услуги сексуального характера.

После произошедшего женщина обратилась правоохранительные органы Турции, но там ей посоветовали заявить о преступлении по прибытии в Россию.

Теперь расследование предстоит провести уже московским полицейским.

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