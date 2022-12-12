Раскрыта страшная тайна погибшей чемпионки по кикбоксингу

В субботу одиннадцатого декабря в Орехово-Зуевском районе Московской области обнаружено тело тридцатилетней девушки.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить, что труп принадлежит мастеру спорта международного класса по кикбоксингу Екатерины Думбравы.

Сперва утверждалось, что Думбрава покончила с собой, однако в телеграм-каналы просочилось аудиосообщение, оставленное погибшей.

На записи Екатерина проклинает жизнь и грозится приехать домой за шприцем:

Ненавижу наркотики! В тайгу, в лес дремучий, лишь бы только никого не видеть. Пойду купаться на Клязьму. Надоело находиться на этой земле. Я не могу больше!, - плачет девушка в трубку.

Тело Екатерины нашла мать, когда пришла к дочери в гости.

Записки спортсменка не оставила. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.

Екатерина неоднократно была призером чемпионатов мира, Европы и России.