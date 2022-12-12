18:04, 12 декабря 2022
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Раскрыта страшная тайна погибшей чемпионки по кикбоксингу
В субботу одиннадцатого декабря в Орехово-Зуевском районе Московской области обнаружено тело тридцатилетней девушки.
Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить, что труп принадлежит мастеру спорта международного класса по кикбоксингу Екатерины Думбравы.
Сперва утверждалось, что Думбрава покончила с собой, однако в телеграм-каналы просочилось аудиосообщение, оставленное погибшей.
На записи Екатерина проклинает жизнь и грозится приехать домой за шприцем:
- Ненавижу наркотики! В тайгу, в лес дремучий, лишь бы только никого не видеть. Пойду купаться на Клязьму. Надоело находиться на этой земле. Я не могу больше!, - плачет девушка в трубку.
Тело Екатерины нашла мать, когда пришла к дочери в гости.
Записки спортсменка не оставила. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.
Екатерина неоднократно была призером чемпионатов мира, Европы и России.
Источник фото:https://t.me/ENews112
Источник:https://t.me/ENews112
Автор:Кирилл ЗенковТеги: