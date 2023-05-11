Расчленяли в ясном уме и трезвой памяти: стали известны подробности ростовской резни

В апреле 2023 года в полицию Ростова-на-Дону поступило заявление от супружеской пары. Муж и жена рассказали, что их маленького ребенка похитили неизвестные.

В ходе оперативно-розыскных действий труп девочки был обнаружен в холодильнике той самой квартиры, откуда поступил тревожный звонок.

Как стало известно kp.ru, расчлененные останки ребенка были упакованы в пластиковые пакеты для хранения продуктов и аккуратно расставлены на холодильных полках.

Поначалу следователи предположили, что родители совершили убийство под воздействием алкоголя или наркотических препаратов. Но многочисленные экспертизы показали: на преступление отец и мать решились с полным хладнокровием.

«В день убийства в крови у супругов не было ни алкоголя, ни наркотиков. Оба были абсолютно трезвыми», - рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона.

Мотив преступления пока остается не выясненным.