Пыталась припарковаться: женщина утопила машину вместе с дочерью в бассейне

Жительнице Франции и ее дочери чудом удалось спастись из бассейна, куда они упали на машине. Женщина пыталась припарковаться и перепутала педали, пишет La Provence.

Машина, после того как француженка нажала газ вместо тормоза, сорвалась с места и разбила стеклянную дверь. За хрупким ограждением находился крытый бассейн.

Женщина и ее пятилетняя дочь оказались в смертельно опасной ситуации. Лишь благодаря помощи очевидцев, которые тут же отреагировали на случившееся, им удалось выжить.

Мать и дочка не получили серьезных травм. Однако их все равно доставили в больницу для осмотра.

Другая автомобилистка, уже из России, тоже допустила оплошность, из-за которой чуть не погибла ее дочь. Женщина пошла на обгон, и годовалая девочка выпала из машины.