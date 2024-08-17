Пуля пробила артерию и попала в желудок: 7-летнего мальчика спасли после выстрела в шею из пневматики

Экстренная медицинская помощь потребовалась 7-летнему мальчику в Саратовской области. Он попал в больницу с ранением после выстрела из пневматической винтовки. Пуля задела артерию, пищевод и попала в желудок.

Информация о спасении юного пациента появилась в Telegram-канале Четвертая власть. По данным СМИ, мальчик получил ранение случайно. Его друг в результате неосторожного обращения с пневматической винтовкой нажал на курок и произвел выстрел. Пуля попала несовершеннолетнему товарищу в шею.

В больницу пострадавший школьник попал с пробитой артерией, поврежденным пищеводом и снарядом в желудке. Врачи Саратова оперативно оказали помощь мальчику. Они зашили артерию и остановили кровотечение. То, что несовершеннолетний остался жив, медики назвали чудом.

Ранее в Подмосковье хирурги спасли ребенка, родившегося с пулей в животе. Мать новорожденного получила ранение во время тренировки мужа по стрельбе.