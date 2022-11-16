Психологи выяснили, как определить любительниц аниме для взрослых

Специалисты австралийского Университета Маккуори выяснили, чем отличаются девушки, которые смотрят аниме 18+ от тех, кто предпочитает обходить подобную анимацию стороной. Оказалось, что поклонницы хентая обладают тревожным типом привязанности.

В исследовании психологов приняли участие 208 человек. Из них 29% смотрели хентай, 38% обычное порно и 33% в принципе не интересовались таким контентом. Добровольцы должны были дать оценку привлекательности аниме-персонажам и обычным людям, а также дать оценку типу привязанности и желанию вступить в отношения.

В результате ученые пришли к выводу, что в целом потребители анимации 18+ ничем не отличаются от тех, кто предпочитает видео для взрослых с реальными людьми. Однако среди девушек удалось выявить кое-что интересное. Любительницы хентая в несколько раз более склонны к тревожному типу привязанности, чем те дамы, что предпочитают обычное порно.

К слову, тревожный тип привязанности – это желание высокой эмоциональной близости со своим партнером. Такие люди склонны к ревности и неуверенности в себе, так как считают, что их вторая половинка не желает сближаться настолько, насколько им необходимо для полного удовлетворения.

Также исследование показало, что любители хентая более склонны к влюбленности в аниме-персонажей, чем те, кто не смотрит порно-анимацию. Однако различий в симпатиях к реальным людям выявлено не было.

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