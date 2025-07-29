«Проверили всех курьеров»: в «Купере» рассказали о мужчине с ребенком в сумке для доставки еды

На прошлой неделе в соцсетях появилось ставшее вирусным видео с мужчиной на элекровелосипеде, который перевозил ребенка в сумке компании «Купер». ИА Регнум выяснило, что герой ролика не является курьером известной службы доставки.

Напомним, что странного «курьера» видели в микрорайоне Купелинка Ленинского городского округа Подмосковья 24 июля. Очевидцы тут же засняли его на видео. Мужчина ехал по оживленной дороге, на багажнике электровелосипеда была закреплена сумка с узнаваемой надписью белыми буквами. Внутри нее находился ребенок. Легкомысленный поступок был моментально осужден пользователями Сети.

Более того, об инциденте быстро узнали в самом «Купере». Компания тут же провела проверку своих сотрудников.

«Мы проверили всех курьеров, которые работали в указанный период времени в том районе, но ни один из них под описание человека с видео не подошел. Проверка продолжается, и мы готовы оказывать содействие правоохранительным органам», — рассказали ИА Регнум в сервисе.

К слову, проверку по факту опасной перевозки ребенка начала и полиция Московской области. Сейчас правоохранители пытаются установить личность мужчины и разыскать его.

Ранее мы писали о том, что полицейские и сотрудники опеки изъяли ребенка у жительницы Краснодара, которая на несколько дней оставила трехлетнюю девочку одну дома лишь с банкой детского питания.