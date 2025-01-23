Пропавшую 9-летнюю девочку из Курской области нашли живой в квартире подруги. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Девочка из Железногорска найдена живой в квартире подруги спустя сутки после ее исчезновения. С ней все в порядке. Предварительно, ночь ребенок провел в подъезде дома, а затем она вернулась к подруге. Журналисты уточняют, что спасатели проверяли жилье знакомой, но тогда пропавшей там не было.

Напомним, 9-летняя жительница Железногорска пропала 22 января. Она пошла навестить подругу, которая жила в соседнем подъезде, но вечером она так и не вернулась домой. В поисках ребенка были задействованы 300 добровольцев и полицейские.

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