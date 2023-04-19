Прокуратура и СК РФ расследуют причины смерти детей в психоневрологическом диспансере

Следственный комитет начал проверку деятельности ПНД № 10 в Санкт-Петербурге после нескольких публикаций в прессе.

Первой о неблагополучной ситуации в диспансере заговорила известный российский общественный деятель, учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам и руководитель Московского многопрофильного центра паллиативной помощи департамента здравоохранения Анна Федермессер.

По ее данным, за последнее время в диспансере скончалось по меньшей мере семеро детей, вероятная причина смерти – голодное истощение.

В своем видеообращении к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, вице-премьеру Татьяне Голиковой и к главе Минздрава Михаилу Мурашко Федермессер призвала отыскать виновных.