19:44, 19 апреля 2023
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Прокуратура и СК РФ расследуют причины смерти детей в психоневрологическом диспансере
Следственный комитет начал проверку деятельности ПНД № 10 в Санкт-Петербурге после нескольких публикаций в прессе.
Первой о неблагополучной ситуации в диспансере заговорила известный российский общественный деятель, учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам и руководитель Московского многопрофильного центра паллиативной помощи департамента здравоохранения Анна Федермессер.
По ее данным, за последнее время в диспансере скончалось по меньшей мере семеро детей, вероятная причина смерти – голодное истощение.
В своем видеообращении к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, вице-премьеру Татьяне Голиковой и к главе Минздрава Михаилу Мурашко Федермессер призвала отыскать виновных.