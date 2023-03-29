Прижал машиной: 16-летний подросток за рулем случайно задавил отца в Москве

В Москве 16-летний подросток случайно задавил собственного отца, когда они ремонтировали автомобиль в гараже. Об этом сообщается на сайте mk.ru.

По данным источника, инцидент случился на Смольной улице в гараже. 55-летний мужчина со своим сыном ремонтировали иномарку «Хендай Солярис». В один момент отец дал поручение подростку загнать машину в гараж. Тот поспешил выполнить указание, но, притормаживая, мальчик случайно задел пяткой педаль газа, и транспортное средство прижало отца к стеллажу.

Мужчину госпитализировали с тяжелой травмой.

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