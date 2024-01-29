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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 29 января 2024, 21:04
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Привезли в состоянии клинической смерти: в Красноярском крае девочка скончалась, не долечившись от ОРВИ

В Красноярском крае умерла семимесячная девочка, не долеченная от ОРВИ.
Привезли в состоянии клинической смерти: в Красноярском крае девочка скончалась, не долечившись от ОРВИ

© Freepik

В Красноярском крае умерла семимесячная девочка, которую не долечили от ОРВИ. Мать не стала выполнять все назначения врача, а на следующее утро ребенка привезли в больницу в состоянии клинической смерти.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Трагедия произошла в селе Таяты. 22-летняя женщина обратилась к фельдшерам с жалобами на температуру 38,2 у дочери. Девочку рвало, она тяжело дышала.

Медик сделала два укола и растерла руки и ноги спиртом, после чего прописала средство от ОРВИ. Мать отказалась от назначения в письменном виде.

На утро температура у ребенка упала до 35, рвота продолжалась. Девочка скончалась в районной больнице. Причины смерти – асфиксия и обезвоживание тяжелой степени. По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 23-летнюю мать заподозрили в убийстве девятимесячной девочки.

Источник фото:Freepik
Источник:Life.ru
Автор:Лилия Караева
Теги:
смерть
дети
ОРВИ
внезапная смерть