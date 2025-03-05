Пришел в суд с двумя фингалами: топивший в ванной пасынка пермяк не признал вину

Утром 5 марта в районном суде Перми избрали меру пресечения для 32-летнего мужчины, от которого бежал по улице избитый пасынок. Обвиняемого отправили в СИЗО до 2 мая.

Отметим, что на заседание суда обвиняемый в истязании девятилетнего пасынка появился с крупными фингалами под глазами. Мужчина не пояснил, откуда взялись гематомы на его лице.

Во время заседания задержанный заявил, что не хотел бы на время следствия находиться в СИЗО.

По словам мужчины, он не скрывался, ходил на работу, выполнял требования следствия.

«Не вижу, чем я опасен. У меня есть возможность жить отдельно», — приводит слова отчима пострадавшего мальчика aif.ru.

Задержанный опроверг причастность к преступлению. Он отметил, что сбежавший мальчик не знал другого отца.

Мужчина также не объяснил, за какой проступок избил ребенка. Неизвестно, собирается ли он возвращаться в семью.

В итоге отчим мальчика пробудет в следственном изоляторе до 2 мая.

Напомним, семейная пара повздорила в одной из многоэтажек на улице Солдатова. Отчим сначала избил на глазах у несовершеннолетнего сына мать, а потом набросился на него самого. Мальчик утверждает, что мужчина пытался утопить его в ванной. Школьнику пришлось спасаться от отчима-тирана на улице и просить помощи у прохожих.