Приглашал девушек работать нянями для сына, запирал и насиловал: в Подмосковье задержали серийного маньяка

В Подмосковье полиция задержала серийного маньяка, который похищал, насиловал, подсаживал на наркотики* (незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность) и убивал своих потенциальных сотрудниц. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Установлено, что своих жертв 46-летний извращенец искал по объявлениям, которые размещал в Сети. В них он предлагал девушкам работу в качестве няни для своего 9-летнего сына.

На данный момент известно, как минимум, о двух погибших: 19-летней жительнице Королева и 25-летней москвичке. Третьей жертве удалось от него сбежать. Девушку нашли в больнице в Волгоградской области.

Сейчас правоохранители ищут двух других его жертв, которые бесследно исчезли.

Потенциальных нянь мужчина приглашал на собеседование к себе в дом, где запирал, подвергал насилию и под угрозами склонял к употреблению запрещенных веществ. После этого маньяк расправлялся с ними.

Также стало известно, что душегуб избивал и насиловал свою супругу. Ее он тоже пытался подсадить на наркотики*.

Подозреваемый арестован. Ему предъявили обвинение в убийстве двух девушек, в склонении к употреблению наркотиков* еще двух человек, а также в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера.

Ранее мы писали, что «Кубанский Чикатило» Леван Ароян подхватил опасную инфекцию в психбольнице.

*незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.