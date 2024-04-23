Преследовал и выкрикивал оскорбления: полиция задержала мигранта, сбившего челябинскую чемпионку UFC

Сотрудники правоохранительных органов задержали мигранта, который за рулем автомобиля совершил наезд на чемпионку UFC Ирину Алексееву и ее подругу. Мужчина напал на девушек из-за их внешнего вида, передает Kp.ru.

Cпортсменка и ее подруга ехали на велосипедах. В какой-то момент их стал преследовать иностранец. Он выкрикивал из окна автомобиля оскорбления в адрес девушек, а потом захотел «спросить с них» за внешний вид.

Мужчина подрезал россиянок, а после закричал, что в его стране так не принято ходить. На это Алексеева ответила, что здесь, в России, это нормально, и она будет ходить в чем хочет.

После этого перепалка продолжилась и мигрант похвастался тем, что не соблюдает российские законы и вообще ездит без прав. Ирина решила не оставлять этот инцидент без внимания и обратилась в полицию.

Через некоторое время агрессивного мужчину задержали. Сейчас с ним работают правоохранители.

Ранее в Екатеринбурге местный житель 37 раз ударил ножом мигранта-нелегала. Таким образом он решил отомстить за избитую дочь.