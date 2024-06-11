Предложили разбогатеть, инвестируя крипту: актера сериала «След» Сергея Абаева обманули на 400 тысяч рублей

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту мошенничества в отношении актера сериала «След» Сергея Абаева. Он лишился 400 тыс. рублей после общения с аферистами, передает Regnum.

Звезда отечественных сериалов обратился с заявлением в полицию 31 мая. Он рассказал стражам порядка, что в соцсети с ним связался некий мужчина. Он предложил увеличить капитал с помощью вложений в криптовалюту.

Абаев поверил незнакомцу, а через некоторое время перевел 400 тысяч рублей. Сначала артист ждал своих дивидентов, но потом понял, что связался с аферистами, и обратился за помощью в органы.

Ранее сообщалось, что актер Театра Наций Михаил Горский стал жертвой мошенников. Он перевел аферистам все свои деньги.