Опубликовано 11 июня 2024, 18:22
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Предложили разбогатеть, инвестируя крипту: актера сериала «След» Сергея Абаева обманули на 400 тысяч рублей
Актер сериала «След» Сергей Абаев потерял 400 тыс. рублей из-за аферистов.
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Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту мошенничества в отношении актера сериала «След» Сергея Абаева. Он лишился 400 тыс. рублей после общения с аферистами, передает Regnum.
Звезда отечественных сериалов обратился с заявлением в полицию 31 мая. Он рассказал стражам порядка, что в соцсети с ним связался некий мужчина. Он предложил увеличить капитал с помощью вложений в криптовалюту.
Абаев поверил незнакомцу, а через некоторое время перевел 400 тысяч рублей. Сначала артист ждал своих дивидентов, но потом понял, что связался с аферистами, и обратился за помощью в органы.
Ранее сообщалось, что актер Театра Наций Михаил Горский стал жертвой мошенников. Он перевел аферистам все свои деньги.